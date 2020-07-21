AK Parti'den Pınar Gültekin açıklaması

Muğla'da 5 gündür kayıp olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in sevgilisinin, öldürdüğü genç kızın cesedini yakarak yok etmek için benzinlikten, pet şişeyle benzin aldığı ortaya çıkmıştı. Bununla beraber gözaltına alınan katil Cemal Metin Avcı, maktul Pınar Gültekin'i suçlayarak akıl almaz ifadelerde bulunmuştu.

Pınar'ı aralarında çıkan tartışma sonrası vahşice öldürdüğünü itiraf eden Avcı, Pınar'ın kendisini ilişkilerini eşine söylemekle tehdit ettiğini, kendisinden yüklü miktarda para isteyerek şantaj yaptığını iddia etmişti. Tüm bu gelişmeler ardından AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan'dan Pınar Gültekin açıklaması geldi.

Gökcan, davanın yakından takipçisi olacağını vurgulayarak şunları kaydetti: "Bir kaç gündür aranan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in maalesef cansız bedeni bulundu.

Bir kadın, bir milletvekili olarak kadın cinayetlerini ve her türlü şiddeti esefle kınıyorum.

Vahşi bir cinayete kurban gittiğini üzülerek öğrendiğim Pınar kardeşimizin davasının da yakından takipçisi olacağım. Aile, Çalışma, ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk'ta davaya müdahil olacaklarını ifade ettiler.

Kardeşimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum."

HAYRETTİN ŞAŞMAZ-SABAH

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