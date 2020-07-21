Her detayı kan dondurdu! İşte Pınar Gültekin'i öldüren caninin yeni ifadeleri!

5 gündür kayıp olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in vahşice sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmasının ardından Sabah muhabiri cinayetle ilgili özel bilgilere ulaştı.

Alınan bilgiye göre, Cinayete kurban giden Pınar Gültekin'i bulmak için Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın talimatı doğrultusunda, jandarma ve polislerden oluşan ekip, genç kızın son görüldüğü bölgede bulunan kafe, işyeri ve benzinliklere ait 100'ün üzerinde güvenlik kamerasını incelemeye aldı.

PET ŞİŞEYLE BENZİN ALMIŞ

Jandarma ekipleri, benzinlikten aracına benzin aldıktan sonra, büyük bir pet şişeyle ilave benzin alan zanlı C.M.A'dan şüphelenerek takibe aldı ve zanlı ifadesinde cinayeti itiraf etti.

AKILALMAZ İFADE

Zanlının ifadesinde, "İlişkimizi eşime söylemekle tehdit ediyor ve benden yüklü miktarda para isteyerek bana şantaj yapıyordu. Konuşmak için çağırdım, yaşanan tartışma sonrasında öldürdüm" dediği öğrenildi.

OLAY

Muğla'nın Ula İlçesi'ne bağlı Akyaka Mahallesi'nde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in evli olduğu öğrenilen sevgilisi C.M.A tarafından vahşice dövüldüğü, boğularak öldürüldüğü ve cesedinin yakıldıktan sonra, varille ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıktı.

Pınar'ı bulmak için kurulan özel ekip tarafından göz altına alınan zanlının cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

VAHŞİ CİNAYETİN DETAYLARI

Güvenlik kameraları ve telefon kayıtlarından ulaşılan zanlı C.M.A, öldürdüğü üniversite öğrencisi Pınar'la ilişkisi olduğunu, olay günü tartıştıklarını ve tartışma sonrasında sevgilisini döverek vahşice öldürdüğünü itiraf etti.

Zanlı, öldürdüğü sevgislini kendisine ait evi depo kısmında yaktığını ve cesedi bir varile yerleştirdikten sonra Menteşe ilçesinde ormanlık alana bıraktığını anlattı.

Jandarma ekipleri, zanlının ifadesi sonrasında cesedin olduğu varile buldu. Ceset incelenmek üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na teslim etti.

Gözaltına alınan zanlının ifadesi doğrultusunda, yeni gözaltılar olacağı öğrenildi.

ÖZEL ARAMA EKİBİ KURULMUŞTU

Muğla Valiliğinin talimatı doğrultusunda, arama çalışmalarını aralıksız sürdüren polis ve jandarmanın Pınar'ı bulmak içim özel ekip kurmuştu.

Polis ve jandarma ekipleri Pınar Gültekin'i bulmak için son görüldüğü noktalardaki tüm kameraları incelemeye almışlardı.

Muğla'da yaşayan vatandaşlar ise 5 gündür kayıp olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in bulunması için adeta seferber olmuştu.

Sosyal medya hesaplarından Pınar'ın fotoğraflarını ve ailesine ait irtibat bilgilerini paylaşan vatandaşlar, arama çalışmalarını aralıksız sürdüren güvenlik güçlerine yardımcı olmaya çalışıyorlardı.

Pınar Gültekin'in İstanbul'da yaşayan kardeşi Sibel Gültekin ve annesi Şefika Gültekin kızlarını bulmak için yapılan çalışmalar hakkında bilgi almak için Muğla'ya gelmişti.

Kenan GÜRBÜZ / SABAH

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