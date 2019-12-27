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Başkan Erdoğan yerli otomobilin sürücü koltuğunda! İşte o anlar #Yerlioto

Giriş Tarihi: 27.12.2019, 16:53

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tanıtımını yaptığı yerli otomobilin sürücü koltuğunda.Türkiye’nin milli gururu ilk yerli otomobillerin tanıtımı, "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" töreniyle yapıldı. Törende konuşan Başkan Erdoğan, yerli otomobil için ilk siparişi kendisinin verdiğini söyledi. İşte tarihi anlar...

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