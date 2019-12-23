İzmir Karşıyaka'da Mavişehir Mahallesi sular altında kaldı! Drone ile havadan böyle görüntülendi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmir-karsiyakada-mavisehir-mahallesi-sular-altinda-kaldi-drone-ile-havadan-boyle-goruntulendi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı araçlar suda kaldı. Yağışın devam ettiği Karşıyaka ilçesinde su tahliye çalışması devam ediyor. Karşıyaka ilçesinin denize yakın kısımlarında denizin yükselmesi nedeniyle araçlar, oluşan su birikintilerinde kaldı. Mahsur kalan araçlar kurtarıcı araçlarla çekildi. İşte su altında kalan Karşıyaka ilçesi Mavişehir Mahallesi'nin drone görüntüleri...

İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı araçlar suda kaldı. Yağışın devam ettiği Karşıyaka ilçesinde su tahliye çalışması devam ediyor.



Kentte gece başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, hasarlı trafik kazaları meydana geldi.



Gündüz de devam eden yağış, trafiği olumsuz etkiledi.



Karşıyaka ilçesi Mavişehir Mahallesi'nde denize yakın kısımlarda denizin yükselmesi nedeniyle araçlar, oluşan su birikintilerinde kaldı.



Yolda kalan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerlerden çekildi. Bölgeye yönlendirilen belediye ekipleri su tahliye işlemi gerçekleştiriyor.



Şiddetli rüzgar nedeniyle de bazı ağaçların dalları kırıldı.

AA