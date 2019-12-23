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'de ne zaman sona erecek? Çalışmalar devam ediyor! İşte 'e su verilecek tarih

İzmir'de su kesintisi ne zaman sona erecek? Çalışmalar devam ediyor! İşte İzmir'e su verilecek tarih

23.12.2019, 13:59

Büyükşehir Belediyesi, hesaplarından yaptığı açıklamada Menderes ilçesinin Küner köyü yakınlarında 2200 mm'lik hatta dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen arıza nedeniyle ekiplerinin patlayan ana borunun onarılmasına yönelik çalışma başlattığını bildirdi. Kentte kullanılan önemli bir bölümünü karşılayan hatta arızanın giderilmesi için çalışmalar sürerken Buca, Karabağlar ve Gaziemir ilçelerinde 60 saatlik yaşanacağı açıklandı. Çalışmalar devam ederken 'e ne zaman su verileceği de açıklandı. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte tüm detaylar...

Büyükşehir Belediyesi, hesaplarından yaptığı açıklamada Menderes ilçesinin Küner köyü yakınlarında 2200 mm'lik hatta dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen arıza nedeniyle ekiplerinin patlayan ana borunun onarılmasına yönelik çalışma başlattığını bildirdi. Kentte kullanılan önemli bir bölümünü karşılayan hatta arızanın giderilmesi için çalışmalar sürerken Buca, Karabağlar ve Gaziemir ilçelerinde 60 saatlik yaşanacağı açıklandı.

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İzmir'de su kesintisi ne zaman sona erecek? Çalışmalar devam ediyor! İşte İzmir'e su verilecek tarih haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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