İzmir'de su kesintisi problemi yaşanıyor. Vatandaşlar su kesintilerinin ne zaman biteceğini merak edip araştırıyor. Tahtalı Barajı isale hattındaki dev borunun patlaması, İzmir'in 3 büyük ilçesi Karabağlar, Gaziemir ve Buca ilçelerini susuz bıraktı. Borunun patlamasının ardından seferber olan 30 kişilik ekip arızayı gidermek için çalışıyor. Peki İzmir'de sular ne zaman verilecek? İşte detaylar...
İzmir su kesintileri ne zaman bitecek? Çalışmalar sürüyor tarih belli oldu! İşte İzmir'de suların verileceği tarih haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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