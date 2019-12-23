İzmir su kesintileri ne zaman bitecek? Çalışmalar sürüyor tarih belli oldu! İşte İzmir'de suların verileceği tarih

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İzmir'de su kesintisi problemi yaşanıyor. Vatandaşlar su kesintilerinin ne zaman biteceğini merak edip araştırıyor. Tahtalı Barajı isale hattındaki dev borunun patlaması, İzmir'in 3 büyük ilçesi Karabağlar, Gaziemir ve Buca ilçelerini susuz bıraktı. Borunun patlamasının ardından seferber olan 30 kişilik ekip arızayı gidermek için çalışıyor. Peki İzmir'de sular ne zaman verilecek? İşte detaylar...