İzmir'de çevre felaketi! Gediz Nehri'nde balıklar telef oldu

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İzmir'de sanayi atıklarıyla kirletilen kanalda balıklar telef oldu. İzmir'in Menemen ve Foça ilçesinin kırsal mahallelerindeki tarım arazilerine su aktaran kanallarda görülen balık ölümleri endişe yarattı. İşte Gediz Nehrinden olayla ilgili ayrıntılar a haber ekranlarında...