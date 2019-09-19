İzmir'de sanayi atıklarıyla kirletilen kanalda balıklar telef oldu. İzmir'in Menemen ve Foça ilçesinin kırsal mahallelerindeki tarım arazilerine su aktaran kanallarda görülen balık ölümleri endişe yarattı. İşte Gediz Nehrinden olayla ilgili ayrıntılar a haber ekranlarında...
İzmir'de çevre felaketi! Gediz Nehri'nde balıklar telef oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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