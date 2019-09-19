 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Yaşam > İzmir'de çevre felaketi! Gediz Nehri'nde balıklar telef oldu

İzmir'de çevre felaketi! Gediz Nehri'nde balıklar telef oldu

Giriş Tarihi: 19.09.2019, 12:54

İzmir'de sanayi atıklarıyla kirletilen kanalda balıklar telef oldu. İzmir'in Menemen ve Foça ilçesinin kırsal mahallelerindeki tarım arazilerine su aktaran kanallarda görülen balık ölümleri endişe yarattı. İşte Gediz Nehrinden olayla ilgili ayrıntılar a haber ekranlarında...

İzmir Foça ve Menemen'de sulama kanalında balık ölümleri endişesi
İzmir'de zehirli su paniği! Foça ve Menemen'de sulama kanalında balık ölümleri korkuttu

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de çevre felaketi! Gediz Nehri'nde balıklar telef oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Manisa'daki feci kaza kamerada
Manisa'daki feci kaza kamerada
Denizli'de kontrolden çıkan otomobil 11 araca çarptı! O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı...
Denizli'de kontrolden çıkan otomobil 11 araca çarptı! O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı...
Bağlılık Aslı filmi fragmanı
Bağlılık Aslı filmi fragmanı
Cep telefonları nasıl klonlanıyor?
Cep telefonları nasıl klonlanıyor?
Star Rafinerisi'nin Türkiye için önemi ne? İşte İzmir Aliğa'da Star Rafineri'nin kalbinden detaylar...
Star Rafinerisi'nin Türkiye için önemi ne? İşte İzmir Aliğa'da Star Rafineri'nin kalbinden detaylar...
PKK'nın yaktığı ormanlarda 'yeşil' seferberliği
PKK'nın yaktığı ormanlarda 'yeşil' seferberliği
Manisa'daki feci kaza kamerada
Manisa'daki feci kaza kamerada
Denizli'de kontrolden çıkan otomobil 11 araca çarptı! O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı...
Denizli'de kontrolden çıkan otomobil 11 araca çarptı! O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı...
Cep telefonları nasıl klonlanıyor?
Cep telefonları nasıl klonlanıyor? Uzmanlardan kritik uyarılar!
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Türk Yıldızlarının kokpit görüntüleri nefes kesti
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Türk Yıldızlarının kokpit görüntüleri nefes kesti
İzmir Kınık'ta müzikhole silahlı saldırı olayında 4 kişi tutuklandı
İzmir Kınık'ta müzikhole silahlı saldırı olayında 4 kişi tutuklandı
İzmir'de buzdolabı bomba gibi patladı!
İzmir Buca'da buzdolabı bomba gibi patladı!