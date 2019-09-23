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: Fıstık gibiyiz

Hande Ataizi: Fıstık gibiyiz
Giriş Tarihi: 23.9.2019

Kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi ile aşk yaşamaya başlayan 46 yaşındaki oyuncu , ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.

KENDİSİNDEN 21 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu ile aşk yaşamaya başlayan 46 yaşındaki oyuncu Hande Ataizi, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Ataizi, "Güzel gidiyor. Çok güzel şeyler yazıldı. Ben daha böyle yıpratıcı şeyler yazılacağını düşünmüştüm açıkçası. Mutluyum, yaş farkını önemsemiyorum. Fıstık gibiyiz" dedi.
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