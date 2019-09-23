Hande Ataizi: Fıstık gibiyiz

Kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu ile aşk yaşamaya başlayan 46 yaşındaki oyuncu Hande Ataizi, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.

KENDİSİNDEN 21 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu ile aşk yaşamaya başlayan 46 yaşındaki oyuncu Hande Ataizi, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Ataizi, "Güzel gidiyor. Çok güzel şeyler yazıldı. Ben daha böyle yıpratıcı şeyler yazılacağını düşünmüştüm açıkçası. Mutluyum, yaş farkını önemsemiyorum. Fıstık gibiyiz" dedi.