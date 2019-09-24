Kardeşi olmadığı söyleyen Özcan Deniz'in yalanı ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz kendisinden yardım isteyen hasta kız kardeşi Gülcan için "Öyle bir kardeşim yok" demişti. Ancak Deniz'in yalanı belgelerle ortaya çıktı.

Kalp hastası olan 21 yaşındaki Gülcan Deniz; babası Sıddık Deniz'in vefatından sonra abisi Özcan Deniz'e ulaşmaya çalışmış, kendisi ve ağır hasta olan annesi için yardım istemişti. Abisinin, telefonlarına ve mesajlarına cevap vermediğini söyleyen genç kız, sesini duyurmuştu. Kardeşinin yardım çığlığına kayıtsız kalan Deniz, daha sonra bir açıklama yaparak "Bu kişiden yeni haberim oldu. Soyağacımıza baktım; babamın üstüne kayıtlı böyle biri yok" dedi.