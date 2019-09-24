Sen Anlat Karadeniz 57. bölüm fragmanı izle

Murat Onbul'un yönetmenliğini üstlendiği ATV'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in 56. bölümü izleyenleri adeta ekrana kilitledi. İrem Helvacıoğlu, Ulaş Tuna Astepe gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Sen Anlat Karadeniz'in heyecanla beklenen 57. bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünde neler olacak? İşte merakla beklenen fragman...

Atv'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in 57. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyordu. Dizinin son bölümünü izleyenler yeni bölümünde neler olacağını merak ediyor. Sen Anlat Karadeniz'in 57. bölümünde Mustafa Asiye'nin gönlünü almaya çalışsa da tüm Kaleliler Asiye'nin yanındadır.

Asiye'nin biraz olsun yüzünü güldürmek için götürdükleri davete Mustafa da gelir. Hiç istemedikleri bir misafir de oradadır ve iş daha da içinden çıkılmaz bir hale gelir. Mustafa'ya iyi bir ders vermek isteyen Kaleliler, Mustafa'yı delirtecek bir planı devreye sokarlar.

SEN ANLAT KARADENİZ 57. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

SEN ANLAR KARADENİZ 56. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Tarık, Hazan'ı kaçırır. Tahir ve Ferhat, Hazan'ı kurtarmak için peşlerine düşerler. Hazan'ı bulduklarında ise büyük bir tuzağın içine düştüklerini fark ederler.

Asiye'yi eski bir tanıdığıyla gören Mustafa kıskançlık krizlerine girer. Kavga büyür ve Mustafa Asiye'ye "boş ol" der. Asiye, Eren'i de alıp Osman Baba'ya gider. Mustafa "Boş ol" demenin sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaktır.