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'nde ! Son dakika depremler...

Ege Denizi'nde deprem! Son dakika depremler...

27.09.2019, 16:52 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019,17:18

ve Araştırma Enstitüsü, saat 16.35'te merkez üssü Saros Körfezi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Ayrıntılar geliyor...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, saat 16.35'te merkez üssü Ege Denizi Saros Körfezi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Ege Denizi'nde korkutan deprem! Son depremler...

Ege Denizi'nde, Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 16.35'te, Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çanakkale'nin Eceabat ilçesinin 14,87 kilometre açığındaki depremin 7,12 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

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