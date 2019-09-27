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'da bir daha! depremler...

İstanbul'da bir deprem daha! Son dakika depremler...

27.09.2019, 14:08 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019,14:25

 Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 13.32'de merkez üssü  açıkları olan 3.2 büyüklüğünde bir  meydana geldi. Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen depremin 10.9 kilometre derinlikte olduğu öğrenildi.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 13.32'de merkez üssü Marmara Ereğlisi açıkları olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen depremin 10.9 kilometre derinlikte olduğu öğrenildi.


Dün Silivri açıklarında meydana gelen 5,8'lik depremin ardından artçı depremler bugün de devam ediyor.

188 ARTÇI DEPREM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay depremle ilgili yaptığı açıklamada, "İlk depremden şu ana kadar en büyüğü 4,1 olan 188 artçı deprem daha yaşadık" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika: Kandilli İstanbul'daki 5,8'lik depremle ilgili açıklama

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