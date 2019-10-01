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DUS ve soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

DUS ve STS Diş Hekimliği soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

01.10.2019, 11:35

2019 tarihinde uygulanan 2019-DUS ve 2019- sınavına katılanlar merakla soru ve cevapların açıklanmasını bekliyordu. 2019-DUS ve 2019-STS Diş Hekimliği sınavının soru kitapçığını ve cevap anahtarını yayınladı.

ÖSYM merakla beklenen 2019 DUS ve 2019 STS Diş Hekimliği sınavının soru ve cevaplarını yayınladı. Sınava katılanlar için soru ve cevapların tamamı erişime açıldı. Peki soru ve cevaplara nasıl bakılır? İşte detaylar...

2019-DUS VE 2019-STS DİŞ HEKİMLİĞİ TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

29 Eylül 2019 tarihinde uygulanan 2019-DUS ve 2019-STS Diş Hekimliği Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 01 Ekim 2019 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

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