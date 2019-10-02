Manolya’yı Sibel yazacak

İzmir’de kocası tarafından pompalı tüfekle vurulduktan sonra bir bacağını kaybeden Manolya Akman’ın hayatını, onunla aynı kaderi paylaşan yazar Sibel Köse kitaplaştıracak

Manisa'da eşi M.K. tarafından silahla vurulduktan sonra bacağını kaybeden yazar Sibel Köse ve İzmir'deki kader ortağı Manolya Akman, verdikleri hukuk mücadelesi sonucunda davaların Asliye Ceza Mahkemesi'nde değil, Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesini sağlayan iki kadın...



ÖRNEK DAYANIŞMA



Sokağa çıkarken hangi plaka ve araçla nereye gittiklerini bile polise haber vermek zorunda olan iki kadın, dayanışmalarıyla örnek oluyor. Yıllarca kadına şiddet olayları ile ilgili kitap yazan ve korktuğu başına gelerek bir bacağını kaybeden Sibel Köse, kendisiyle aynı kaderi paylaşan ve eşi O. Akman tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle vurularak bacağını kaybeden Manolya Akman'ın hayatını yazmaya karar verdiğini söyledi.



'YAKINDA BULUŞACAĞIZ'



Bu habere çok sevinen Manolya Akman, Yeni Asır'a yaptığı açıklamada Sibel Köse ile önümüzdeki günlerde bir araya gelip uzun uzun sohbet etmek ve hayatını tüm detaylarıyla anlatmak istediğini söyledi.



'KADINLAR IÇIN MÜCADELE EDECEĞİZ'



Sibel Köse, Manolya Akman'ı en iyi anlayacak kişinin kendisi olacağını, bu nedenle yeni kitabında bu ortak acılara yer vereceğini söyledi. YENI Asır'a kendisi ile ilgili yaptığı haberler nedeniyle teşekkür eden Sibel Köse, "Şimdi Manolya Akman'la bir olup daha fazla sesimizi duyurmak için çaba harcayacağız. Kadınların bizim gibi şiddet mağduru olmaması için emek verip mücadele edeceğiz" dedi.



'BENİ ANLARSA SİBEL ANLAR'



Sokağa çıkarken bile polise gideceği yerin adresine ve araç plakasına kadar haber verdiğini söyleyen Manolya Akman, "Bunun adına özgürlük denmez. Sibel Hanım'ın hayatını inceledim. Ne yazık ki aynı kaderi aynı sonu paylaşmışız. Beni çok iyi bilir ve yaşadığım o kötü duyguları dışa vurmama yardımcı olacak bir yazar. Beni anlarsa o anlar" dedi.

FATİH ŞENDİL