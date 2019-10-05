Fedakar babanın borcunu Muğla Valiliği kapattı

Muğla'da yaşayan Ramazan Korkut'un, ilkokula başlayan kızı Gamze'nin, evlerinden servis aracına ulaşabilmesi için 30 bin 500 lira borçlanarak 4 kilometrelik yol açtırması, büyük yankı buldu. Muğla Valisi Esengül Civelek'in devreye girmesinin ardından, babanın borçlarını ödendi.

Muğla'da yaşayan Ramazan Korkut'un, ilkokula başlayan kızı Gamze'nin, evlerinden servis aracına ulaşabilmesi için 30 bin 500 lira borçlanarak 4 kilometrelik yol açtırması, büyük yankı buldu. Muğla Valisi Esengül Civelek'in devreye girmesinin ardından, babanın borçlarını ödendi. Küçük kızın eğitim masraflarının da karşılanacağı açıklandı. Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Vali Civelek'in talimatıyla baba Ramazan Korkut ile bir araya geldi. Kaymakam Yıldız, ziyarette Korkut'a borçlarının kapatıldığı müjdesini verdi. Kaymakam Yıldız, "Küçük kızın eğitim masraflarını da karşılayacağız" dedi. Ramazan Korkut ise, "Devletime, valimize ve kaymakam beye duyarlılıkları için teşekkür ederim" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL