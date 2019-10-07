Öğrencilerini ‘gönül gözüyle’ eğitiyor

Görme engelli Türkçe öğretmeni Cafer Tatlı, 7 yıldır görev yaptığı Aliağa’daki Helvacıoğlu Ortaokulu’nda öğrencilerinin gözdesi olmayı başardı. Cafer Tatlı, “Eğitimin ve öğretimin önünde engel yok” dedi

İzmir Aliağa'daki Helvacıoğlu Ortaokulu'nun görme engelli Türkçe öğretmeni Cafer Tatlı (32), 7 yıldır öğretmenliğin önünde hiçbir engelin duramayacağını herkese kanıtladı. Öğrencileriyle empati kurarak ders işlediğini anlatan Cafer öğretmen, öğrencilerinin gözdesi oldu.

TEK HAYALİM BUYDU

Doğuştan yüzde yüz görme engelli Cafer Tatlı, hayallerinin peşinden koştu ve ilk öğrenimini Aşık Veysel Görme Engelliler Okulu'nda tamamladı. Ardından Karabağlar Cumhuriyet Lisesi'ni bitirdikten sonra Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. Tatlı'nın ataması üniversite eğitiminin ardından hemen yapıldı ve 2013 yılında Aliağa'da Helvacı Ortaokulu'nda göreve başladı. Öğrencileri tarafından çok sevilen Tatlı, "Tek hayalim vardı, o da iyi bir öğretmen olabilmekti. Öğretmeyi çok seviyorum" dedi. Göreve başladığı zaman öğrencilere engelli olduğunu açıkça anlattığını kaydeden Cafer öğretmen, "Hiçbir zaman görme engelli olduğumu saklamadım ve engelimin arkasına sığınmadım. Öğrencilerimin bu konuda kafalarında soru işareti kalmadı. Engelliliği benimle empati kurarak yaşadılar. Çok güzel bir iletişimimiz oldu" diye konuştu.

Tatlı bir isteğini de dile getirdi. Türkçe ders kitaplarının kendisine kabartma olarak geldiğini, ancak yeni eğitim öğretim dönemi başlamasına rağmen o kitapların henüz gönderilmediğini belirten Tatlı, "Ben o kitap gelmemesine rağmen çocukları mağdur etmiyorum. Lütfen çocukların kitapları dağıtılırken bizim kitaplarımız da gelsin, derste zorluk yaşamayalım" dedi.

ONA ÇOK GÜVENİYORUZ

Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan da, "Engelli olması, dersleri işlemesine ve çocuklarla iletişimine engel değil. Çünkü Cafer öğretmenimizin gönül gözü açık. Bizim öğretmenimiz konusunda inancımız tam. Öğretmenimiz tarafından geçen TEOG sınavlarına hazırlanan öğrenciler, büyük bir başarı elde etti, ilçedeki tüm okullar arasında 2'nci olduk. Helvacı Ortaokulu'nun üst düzeyde başarı elde etmesini sağladı. Kendisiyle övünç duyuyoruz" dedi.