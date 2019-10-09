Kızının hayalini İzmir’de gerçekleştirecek

Peter Bolinger, 32 yaşındayken kanser nedeniyle vefat eden kızı Carolin’in isteğini yerine getirmek için Seferihisar’da dev bir yatırımı hayata geçirecek. Alman işadamı, termal turizm hedefiyle sağlık köyü kuracak

Alman işadamı Peter Bolinger (66), 32 yaşında kanserden hayatını kaybeden kızı Carolin Bolinger'in hayalini gerçekleştirmek için İzmir'de sağlık köyü koruyor. 800 doktorun bulunduğu bir projenin yöneticisi olan Bolinger, İzmir'e yatırım yapmak için geldi. Buinvestment Yatırım Gayrimenkul Şirketi Başkanı Burhan Uçan ile görüşen Bolinger'in, Seferihisar Doğanbey'de Termal Turizm Projesi olarak Bakanlık tarafından kabul edilen ve Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyesi tarafından da 1/1000'lik uygulamaları bitirilip askıya alınan araziye 150 milyon euroluk yatırım yapacağı öğrenildi.



ALMAN HASTALAR GELECEK



Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulunan Burhan Uçan, "Birinci hedef Doğanbey, ikinci hedef ise Urla bölgesi ancak yerini stratejik açıdan söylemiyoruz. Ancak Almanya'dan İspanya'ya termal turizmi için giden hastaların, bu yatırımla Türkiye'ye İzmir'e getirilmesini planlıyorlar" dedi. İzmir'e gelerek incelemelerde bulunan ve Uçan'la toplantı yapan Bolinger'in arazi alımı için onay verdiği ve işlemlerinin başlatılacağı öğrenildi. Almanya'da uluslararası bir bankanın üst düzey yöneticilerinden olan Peter Bolinger'in hayatı, kızı Caroline Bolinger'in iki yıl önce vefat etmesi sonrası değişti. Kendisini sağlık işlerine adayan ve gönüllü sağlık elçisi olan Bolinger, kızının en büyük hayali olan Türkiye'de termal turizmi sağlık köyü projesi için harekete geçti. Halen Almanya'da 800'den fazla doktorun bulunduğu bir sağlık fonunda yöneticilik yapan Peter Bolinger geçtiğimiz hafta kızının hayali için İzmir'e gelerek Buinvestment Yatırım Gayrimenkul Şirketi Başkanı Burhan Uçan ile buluştu. Peter Bolinger'in amacının, her yıl İspanya'ya termal turizm için giden Alman vatandaşlarını, sigorta tavsiyesi ile Türkiye'ye Doğanbey'e çekmek olduğu belirtildi.

FATİH ŞENDİL