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'da turistleri taşıyan otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da turistleri taşıyan otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

16.10.2019, 13:25

'ın Dinar ilçesinde yakınlarında Malezyalı turistleri taşıyan otobüs devrildi. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4'ü ağır 29 kişi yaralandı.

Denizli Pamukkale'den Nevşehir Kapadokya'ya giden tur otobüsü, Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesi yakanlarında devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 4'i ağır yaralı toplam 29 yaralandı. Yaralılar çevrede bulunun hastanelere sevk edilirken, kolluk kuvvetlerinin olayla ilgili incelemesi ve soruşturması sürüyor.

İHA

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