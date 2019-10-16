Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yakınlarında Malezyalı turistleri taşıyan otobüs devrildi. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4'ü ağır 29 kişi yaralandı.
Denizli Pamukkale'den Nevşehir Kapadokya'ya giden tur otobüsü, Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesi yakanlarında devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 4'i ağır yaralı toplam 29 yaralandı. Yaralılar çevrede bulunun hastanelere sevk edilirken, kolluk kuvvetlerinin olayla ilgili incelemesi ve soruşturması sürüyor.
İHA
Afyonkarahisar'da turistleri taşıyan otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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