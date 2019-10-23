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'de bir kamyonda 39 bulundu

İngiltere'de bir kamyonda 39 ceset bulundu

23.10.2019, 11:47 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019,12:09

Son dakika haberine göre 'nin bölgesinde bir kamyonda 39 bulundu. polisinden yapılan açıklamada, ihbar üzerine Waterglade sanayi sitesindeki bir kamyonda 39 ceset bulunduğu bildirildi. sürücüsünün gözaltına alındı.

İngiltere'nin Essex bölgesinde bir kamyonda 39 ceset bulundu.

Essex polisinden yapılan açıklamada, ihbar üzerine Waterglade sanayi sitesindeki bir kamyonda 39 ceset bulunduğu bildirildi.

Kamyon, İngiltere'nin başkenti Londra'nın doğusundaki Grays kasabasında bulundu. Cesetlerden birinin bir çocuğa ait olduğu, gözaltına alınan kamyon sürücüsünün 25 yaşındaki bir Kuzey İrlandalı olduğu bildiriliyor.

Andrew Mariner adlı polis yetkilisi, kamyonun 19 Ekim'de Bulgaristan'dan geldiğini ve şoförün sorgulandığını belirterek şunları söyledi:

"Birçok kişinin hayatını kaybettiği trajik bir olayla karşı karşıyayız. Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Şu anda cesetleri teşhis etme aşamasındayız. Ancak bu uzun zaman alabilir" dedi.


25 yaşındaki kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı kaydedildi.

AA

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