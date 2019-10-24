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'de faciadan dönüldü! Kamyondaki hammadde yola saçıldı

İzmir'de faciadan dönüldü! Kamyondaki hammadde yola saçıldı

24.10.2019, 09:25 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019,09:28

'in ilçesinde, tavuk yemi yapımında kullanılan hammadde yüklü , kontrolden çıkarak devrildi. , ölen ya da yaralanan olmadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Çevreyolu yol ayrımı yakınında meydana geldi. Birol Yazgan (38) yönetimindeki 64 ER 729 plakalı , Karşıyaka yönünden Bornova istikametine seyir halinde olduğu sırada, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

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