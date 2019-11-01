Bir Zamanlar Çukurova'nın 42. bölümünde neler yaşandı? Çukurova 42. bölüm izle

Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, herkesin kendi kaderini yazmaya çalıştığı 42. bölümü'nde Yılmaz'ı alt üst eden bir haber ile sona erdi. Müjgan, Yılmaz'a hamile olduğunu söyledi. Kaderlerini geri almaya çalışan Züleyha ve Yılmaz yayınlanan son bölümde birlikte kaçmaya karar verdi. Dizinin bu bölümünde heyecan yine doruktaydı. İşte Bir Zamanlar Çukurova 42. bölümde yaşananlar...

Züleyha, masumiyeti ile birlikte ele geçirdiği iktidarı ile önce Saniye ve Gaffur'u çiftlikten kovdurdu. Karısının bir dediğini ikiletmeyen Demir, çiftliğin demirbaşlarını hemen kapının önüne koydu. Ancak bu duruma Gülten'in çok üzülmesi, Züleyha'nın kalbini çabuk yumuşattı ve Gaffur ile Saniye aynı hızla çiftliğe geri çağrıldılar. BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 42. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ