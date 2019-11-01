Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, herkesin kendi kaderini yazmaya çalıştığı 42. bölümü'nde Yılmaz'ı alt üst eden bir haber ile sona erdi. Müjgan, Yılmaz'a hamile olduğunu söyledi. Kaderlerini geri almaya çalışan Züleyha ve Yılmaz yayınlanan son bölümde birlikte kaçmaya karar verdi. Dizinin bu bölümünde heyecan yine doruktaydı. İşte Bir Zamanlar Çukurova 42. bölümde yaşananlar...
Züleyha, masumiyeti ile birlikte ele geçirdiği iktidarı ile önce Saniye ve Gaffur'u çiftlikten kovdurdu. Karısının bir dediğini ikiletmeyen Demir, çiftliğin demirbaşlarını hemen kapının önüne koydu. Ancak bu duruma Gülten'in çok üzülmesi, Züleyha'nın kalbini çabuk yumuşattı ve Gaffur ile Saniye aynı hızla çiftliğe geri çağrıldılar.
Bir Zamanlar Çukurova'nın 42. bölümünde neler yaşandı? Çukurova 42. bölüm izle haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.