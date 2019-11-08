Ege Denizi'nde, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 12.47'de, Ege Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'in Çeşme ilçesinin 1,80 kilometre açığındaki depremin 7,05 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 12.47'de, Ege Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'in Çeşme ilçesinin 1,80 kilometre açığındaki depremin 7,05 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
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DHA
İzmir açıklarında deprem! Ege Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde deprem oldu! Son depremler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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