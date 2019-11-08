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açıklarında ! 'nde 3.3 büyüklüğünde oldu! ...

İzmir açıklarında deprem! Ege Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde deprem oldu! Son depremler...

08.11.2019, 14:13 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019,14:13

'nde, 'in Çeşme ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 3.3 büyüklüğünde meydana geldi. Afet ve ('nin verilerine göre, saat 12.47'de, 'nde 3.3 büyüklüğünde meydana geldi. 'in Çeşme ilçesinin 1,80 kilometre açığındaki depremin 7,05 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 12.47'de, Ege Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'in Çeşme ilçesinin 1,80 kilometre açığındaki depremin 7,05 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

Ayrıntılar geliyor...

DHA

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