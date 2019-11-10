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'de 3.0 büyüklüğünde ! ...

İzmir Çeşme'de 3.0 büyüklüğünde deprem! Son depremler...

10.11.2019, 19:15

'de merkez üssü Çeşme ilçesi olan, Richter ölçeğine göre, 3.0 büyüklüğünde meydana geldi. Afet ve ('nin verilerine göre, saat 18.16'da merkez üssü İzmir'in Çeşme ilçesi olan 3.0 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin 7,00 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 18.16'da merkez üssü İzmir'in Çeşme ilçesi olan 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7,00 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

DHA

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