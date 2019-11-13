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'de aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu

İzmir'de aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu

13.11.2019, 12:28 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019,13:19

'in Kiraz ilçesinde aynı aileden biri kadın 4 kişi, silahla vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili ailenin akrabası olduğu öğrenilen şüpheli gözaltına alındı

İzmir'in Kiraz ilçesinde aynı aileden biri kadın 4 kişi, silahla vurulmuş halde bulundu.

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Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çayağzı Mahallesi'nde İbrahim A. (40), eşi Döndü A. (38), oğulları Kemal A. (17) ve akrabaları Erol A. (35), Çayağazı Mahallesi Bağarası Sokak'taki evlerinin önünde silahla vurulmuş halde bulundu.

Olaya ilişkin maktullerin akrabaları M.A. (35) jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüphelinin ilk ifadesinde 4 kişiyi kendisine ait tabanca ve tüfekle, "eşinin rahatsız edilmesi" nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi.

AA

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