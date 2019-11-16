‘Bundan sonra mağdur kadınların yanındayım’

İzmir’de boşanma davası sonuçlandıktan sonra adliyenin karşısında ‘Erik Dalı Gevrektir’ şarkısı eşliğinde dans eden İnci Akbay, Yeni Asır’a konuştu

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde yaşayan bir çocuk annesi İnci Akbay (36), 3.5 yıldır süren boşanma davasının sonuçlanmasını 'Erik Dalı Gevrektir' parçası ile kutladı. İzmir Adliyesi karşısında kendisine bekleyen bando takımının çaldığı parçayla coşan Akbay, duygularını Yeni Asır ile paylaştı. Akbay, "Aslında bu 3.5 yılın sonunda kendi soyadıma kavuşmanın kutlamasıydı. Bir anlamda benim gibi bu süreci yaşayan kadınlara güç olma mücadelesiydi. Bundan sonraki tek amacım avukat olup, benimle aynı sorunu yaşayan ve şiddet gören kadınlara destek olmak" dedi.

METİN BURMALI