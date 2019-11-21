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Başkan , 'ın ailesini aradı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yaşar Büyükanıt'ın ailesini aradı

21.11.2019, 13:07 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019,13:21

Başkan , vefat eden 25. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral 'ın yakınlarını telefonla arayarak başsağlığı diledi..

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın aile üyeleriyle telefon görüşmesi yaptı, taziyelerini iletti.

Yaşar Büyükanıt'ın aile üyeleriyle telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhuma Allah'tan rahmet, aile üyelerine başsağlığı ve sabır diledi.

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