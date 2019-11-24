  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Korkutan görüntü! Tarlada çalışırken fark etti

Korkutan görüntü! Tarlada çalışırken fark etti

Korkutan görüntü! Tarlada çalışırken fark etti

24.11.2019, 12:34

Konya'nın ilçesinde yaklaşık 8 metre derinliğinde ve 2 metre çapında yeni obruk oluştu.

Sürekli obruk oluşumlarının yaşandığı ilçede, mevkisindeki tarlada oluşan obruk, bölgedeki çiftçiler tarafından farkedildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Korkutan görüntü! Tarlada çalışırken fark etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN