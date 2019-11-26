  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Aydın merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu: 11 gözaltı

merkezli kaçakçılığı operasyonu: 11 gözaltı

Aydın merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu: 11 gözaltı

26.11.2019, 15:37

merkezli 3 ilde düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına geçişini organize ettikleri iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Didim Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü düzeniz göçmen kaçakçılığı soruşturması kapsamında Aydın, Bursa ve Balıkesir'de 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin Söke, Didim ve Kuşadası başta olmak üzere bazı kıyı bölgelerinden yapılan yasa dışı geçişleri organize ettiği öne sürüldü.

Şüphelilerin Aydın İl Jandarma Komutanlığına götürüleceği öğrenildi.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu: 11 gözaltı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN