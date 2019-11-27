  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > İzmir Gaziemir'de doktora şiddet! Sağlık raporu vermedi diye kafa attı

'de doktora ! Sağlık raporu vermedi diye

İzmir Gaziemir'de doktora şiddet! Sağlık raporu vermedi diye kafa attı

27.11.2019, 10:26

'in ilçesi 6 No'lu Aile 'ne (), ehliyet için sağlık raporu almaya gelen bir kişi, kaydının başka bir ASM'de olması nedeniyle rapor vermeyeceğini söyleyen 'e küfür edip, . Saldırı anı güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, doktor Kiriş, "Küfür ettikten sonra, 'Niye küfür ediyorsun?' dedim. Sonra dönüp saldırmaya başladı" dedi. da konunun takipçisi olduklarını açıkladı.

Olay, geçen 7 Kasım günü 6 No'lu 'de yaşandı. Adı henüz belirlenemeyen bir erkek, 'e ehliyet için sağlık raporu almak istediğini söyledi. Kiriş, kaydı başka bir ASM'de olan kişiye, kendisinin rapor veremeyeceğini söyledi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir Gaziemir'de doktora şiddet! Sağlık raporu vermedi diye kafa attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN