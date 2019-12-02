Kim Milyoner Olmak İster Canlı izle

atv'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile başladı. Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran yarışmasında bu hafta da izleyicileri ekrana kilitleyecek. İşte Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü...

Pazartesi ve cumartesi günleri izleyicisi ile buluşan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümü ile atv ekranlarında başladı. Kenan İmirzalıoğulu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarına gelen Kim Milyoner Olmak İster'in canlı izleme seçeneği...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KİM MİLYONER OLMAK İSTER HAKKINDA

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor!

Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halukarda sizin oluyor.

12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.

Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?