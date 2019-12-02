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Kimse Bilmez’in yıldızları Keremcem ve Burak Serdar Şanal'dan Barış Manço şarkısı

02.12.2019, 12:38 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019,12:43

ATV’nin sevilen başarılı dizisi ’de iki kardeşi canlandıran  (Ali) ve (Pilot) Pazar günü yayınlanan 24. bölümündeki özel bir sahne için birlikte stüdyoya girerek şarkı söyledi. Keremcem ve Burak Serdar Şanal, eğlenceli bir atmosferde ’nun unutulmaz eserini seslendirmekten büyük keyif aldı. Önceki bölümde kavuşan Ali ve Süleyman kardeşlerin doğdukları evde söyledikleri çocukluk şarkısı ‘Bugün Bayram’, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

ATV'nin sevilen başarılı dizisi Kimse Bilmez'de iki kardeşi canlandıran Keremcem ve Burak Serdar Şanal Pazar günü yayınlanan bölümündeki özel bir sahne için birlikte stüdyoya girerek şarkı söyledi.

Kimse Bilmez'in yıldızları Keremcem ve Burak Serdar Şanal'dan Barış Manço şarkısı

Keremcem ve Burak Serdar Şanal, eğlenceli bir atmosferde Barış Manço'nun unutulmaz eserini seslendirmekten büyük keyif aldı.

Önceki bölümde kavuşan Ali ve Süleyman kardeşlerin doğdukları evde söyledikleri çocukluk şarkısı 'Bugün Bayram', izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

KİMSE BİLMEZ 24. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ali ve Pilot, yıllar sonra kavuşur. Birbirlerinin hayatlarına yeniden girmeye çalışan iki kardeş, bir yandan da geçmişlerinin izleriyle yüzleşmeye devam ederler. Ali, bir yandan kendinden saklanan geçmişinin peşine düşer ve tüm oklar Kurtbey'i gösterir. Kurtbey, bunca zaman sakladığı gerçeklerle Ali'den kurtulabilecek mi? Babasının katilinin Ali olduğunu öğrenen Vedat, intikam peşine düşer. Pilot, "babam" dediği kişiyi öldüreninin kardeşi Ali olduğunu öğrenecek mi? Sevda ile bir bütün olmayı arzulayan Ali, onun için çok özel bir sürpriz hazırlar. Sevda'ya evlenme teklif eden Ali ne cevap alacak? Öte yandan Uygar, Ali'yi öldürmek için yeni bir plan yapmıştır. Ali'yi öldürmeye çalışan Uygar, başarılı olabilecek mi?

Ali'den Sevda'ya çok özel sürpriz! Kimse Bilmez 24. bölüm tek parça izle

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