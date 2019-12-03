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Datça açıklarında korkutan ! Son depremler...

Muğla Datça açıklarında korkutan deprem! Son depremler...

03.12.2019, 13:28 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019,13:44

'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde kaydedildi. Afet ve () yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesinden yaklaşık 158 kilometre açıkta 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı meydana geldi.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre , Akdeniz'de saat 12.45'te Muğla'nın Datça ilçesinden yaklaşık 158 kilometre açıkta 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı meydana geldi.

Depremin yaklaşık 8 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

AA

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