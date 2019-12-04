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Evinin önünde bıçaklanarak katledilen ’in yürek burkan paylaşımı

Evinin önünde bıçaklanarak katledilen Ceren Özdemir’in yürek burkan paylaşımı

04.12.2019, 10:03 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019,10:23

'da evinin önünde bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki balerin 'in, 15 gün önce 'de eski erkek arkadaşı tarafından katledilen Güleda Cankel'le ilgili bir paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı.

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