Ordu'da evinin önünde bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki balerin Ceren Özdemir'in, 15 gün önce İzmir'de eski erkek arkadaşı tarafından katledilen Güleda Cankel'le ilgili bir paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı.
04.12.2019, 10:03 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019,10:23
Ordu'da evinin önünde bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki balerin Ceren Özdemir'in, 15 gün önce İzmir'de eski erkek arkadaşı tarafından katledilen Güleda Cankel'le ilgili bir paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı.
Evinin önünde bıçaklanarak katledilen Ceren Özdemir’in yürek burkan paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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