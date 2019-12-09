Afili Aşk'ın yıldızı Burcu Özberk kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Afili Aşk dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteri ile dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Burcu Özberk, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile sosyal medyayı salladı. Burcu Özberk'in cesur pozları binlerce yorum alırken ünlü oyuncuyu yakından tanımak isteyenler 'Burcu Özberk kimdir, Burcu Özberk kaç yaşında, Burcu Özberk nereli, Burcu Özberk hangi dizilerde oynadı' sorusuna yanıt aradı.

Afili Aşk dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteri ile dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Burcu Özberk, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile sosyal medyayı salladı. Burcu Özberk'in cesur pozları binlerce yorum alırken ünlü oyuncuyu yakından tanımak isteyenler 'Burcu Özberk kimdir, Burcu Özberk kaç yaşında, Burcu Özberk nereli, Burcu Özberk hangi dizilerde oynadı' sorusuna yanıt aradı.

BURCU ÖZBERK KİMDİR?

Dizi ve tiyatro oyuncusu Burcu Özberk, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun oldu. İlk ekran deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde Huricihan Sultan karakteri ile yaşadı.

BURCU ÖZBERK KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

12 Aralık 1989 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelen Burcu Özberk, perşembe günü 30. yaşını kutlayacak.

BURCU ÖZBERK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

İşte şu sıralar ekranların sevilen dizisi Afili Aşk'ta Ayşe karakteri ile kendine hayran bırakan Burcu Özberk'in diğer oynadığı diziler...