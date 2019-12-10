Balıkesir'de korkutan deprem! İzmir ve İstanbul'da da hissedildi! Son depremler...

Balıkesir'de korkutan deprem. Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri yoğun bir şekilde aratılmaya başlandı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre deprem Balıkesir'de 4,6 şiddetinde deprem meydana geldi. Ayrıntılar geliyor...

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.14'de, Altıeylül'de 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Balıkesir'de 4,6'lık depremin ardından 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabaha kadar teyakkuz halinde olacaklarını belirtti.

Telefonla bilgi aldıklarını aktaran Avcı, "Şu an için bize gelen herhangi bir olumsuzluk yok, gerekli bütün çalışmaları yapıyoruz. Akçaköy ve Ayvacık mahallelerine yakın olduğu tahmin ediliyordu, oralarla da görüştük herhangi bir olumsuzluk olmadığı bilgisi geldi."

Öte yandan deprem, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, İzmir ve Tekirdağ'da da hissedildi.