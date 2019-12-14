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’nda sahibinden satılık yolcu uçağı

Atatürk Havalimanı’nda sahibinden satılık yolcu uçağı

14.12.2019, 15:38

İstanbul ’nda park halinde bulunan tipi uçak, sahibi tarafından internette pazarlıksız ve takas olmadan 600 bin liradan satışa çıkarıldı.

Atatürk Havalimanı ticari uçuşlara kapanmasıyla birlikte uçuş özelliğini yitirmiş büyük ve küçük gövdeli uçaklara ev sahipliği yapıyor. Apronda kullanılmayacak şekilde parçaları sökülmüş halde duran 1995 model yolcu uçağı, bir ilan sitesi aracılığıyla satışa sunuldu. Airbus A340 tipi hurda uçak, 600 bin liradan satışa çıkarıldı.

İlanda, uçağın restorana çevrilebileceği, cafe, otel veya ev olarak da kullanılabileceği bilgisi yer alıyor. Pazarlıksız ve takas kabul edilmeyeceği belirtilen 1995 model uçak nakliye masrafları hariç 600 bin liradan satışa sunuldu.

İHA

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