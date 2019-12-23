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ATA sınav giriş belgesi yayınlandı! OBS sınav giriş yeri sorgulama

ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı! ATA AÖF OBS sınav giriş yeri sorgulama

23.12.2019, 13:07

ATA öğrencileri merakla sınav giriş yerlerini açıklıyor. Fakültesi final sınavı için giriş yerlerini OBS üzerinden açıkladı. İşte sınav giriş yerleri sorgulama...

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) sınav giriş belgeleri OBS üzerinden yayınlandı. Binlerce öğrenci final sınavı için heyecanla beklemede. Peki ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte merak edilenler...

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ATA AÖF sınav giriş belgeleri, https://obs.atauni.edu.tr internet adresi üzerinden erişime açıldı. Adaylar, T.C. Kimlik numaraları ya da Kullanıcı adı ve şifeleri ile sisteme giriş yaparak sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecekler. Aşağıdaki linke tıklayarak sınav giriş belgenize ulaşabilirsiniz.

SINAV GİRİŞ BELGESİNİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ATA AÖF SINAV TARİHLERİ

2019-2020 ATA AÖF güz dönemi final sınavı 28-29 Aralık'ta yapılacak.

Güzdönemi bütünleme sınavı ise 01-02 Şubat 2020 tarihinde yapılacak.

Bahar dönemi vize sınavı 28-29 Mart, final sınavı 16-17 Mayıs, bütünleme sınavı ise 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanacak.

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