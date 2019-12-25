Adalet Bakanlığı personel alımı yapacak! Nasıl başvuru yapılır?

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere personel alımı gerçekleştireceği duyurusunu paylaştı. 50 adet mühendis alımı yapacak olan bakanlık başvuru şartlarını da paylaştı. İşte Adalet Bakanlığı personel alım şartları...

Adalet Bakanlığı 50 adet mühendis alımı gerçekleştirecek. Bakanlık bünyesinde çalışmak isteyenler personel alım şartlarını ve başvuru tarihlerini merak ediyor. İşte Adalet Bakanlığı personel alımına ilişkin merak edilenler...

BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) 2018- KPSS (B) Grubu sınavına girmiş olmak ve KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak, c) En az lisans düzeyinde yükseköğrenim mezunu olmak.



BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ

Başvuru ve tercih formu eksiksiz ve doğru bir şekilde bilgisayar ile doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalandıktan sonra, ilanda belirtilen belgelerle birlikte başvuruların 27/01/2020 tarihinden 10/02/2020 tarihi mesai saati bitimine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilât Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir.



Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin ve başka bir başvuru formu kullananların başvuruları kabul edilmeyecektir.