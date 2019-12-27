Masterchef Türkiye eleme adayları kim oldu? 26 Aralık Masterchef eleme adayları....

26 Aralık Masterchef eleme adayları merak ediliyor. Kıyasıya mücadelenin yer aldığı Masterchef Türkiye'de bu hafta kim eleme adayı oldu. En fazla puanı toplayan yarışmacının yarı finale yükseldiği programda Güzide ve Cemre büyük bir rekabet halindeydiler. Peki Masterchef Türkiye'de kim eleme adayı oldu? İşte merak edilenler...