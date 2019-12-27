Masterchef Türkiye eleme adayları kim oldu? 26 Aralık Masterchef eleme adayları....

26 Aralık Masterchef eleme adayları merak ediliyor. Kıyasıya mücadelenin yer aldığı Masterchef Türkiye'de bu hafta kim eleme adayı oldu. En fazla puanı toplayan yarışmacının yarı finale yükseldiği programda Güzide ve Cemre büyük bir rekabet halindeydiler. Peki Masterchef Türkiye'de kim eleme adayı oldu? İşte merak edilenler...
Masterchef Türkiye eleme adaylarının kimler olduğu merak ediliyor. Dün akşam izleyicisi ile buluşan Masterchef'te final heyecanı yaşanırken eleme adaylarının da kimler olduğu araştırılıyor. İşte Masterchef Türkiye eleme adayları...
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?
Masterchef Türkiye'de pazartesi günü yapılan ilk eleme turundan Güzide Mertcan birinci, Cemre ikinci, Alican da üçüncü olarak çıktı. En düşük oyu alan Ekin ilk eleme adayı oldu.
Salı günü Masterchef'te Cemre ve Güzide 54 puan alarak birinci çıktılar. Yarışa önde başlayan Alican son oyunda en düşük puanları aldı ve 52 puanla potaya giden isim oldu.
Masterchef üçüncü eleme adayı ise Güzide oldu. Cemre ise yarı finale katılmaya hak kazandı.
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