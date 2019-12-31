2020 Milli Piyango sonuçları! İşte Milli Piyango bilet sorgulama ekranı

80 milyon TL'lik büyük ikramiyenin hayalini kuran milyonlarca vatandaş çeyrek, yarım veya tam biletini alıp heyecanla Milli Piyango sonuçlarını beklemeye başladı. 31 Aralık 2019'da gerçekleştirilen Milli Piyango 2020 Yılbaşı Özel Çekilişi saat 15.00'te başlamasıyla birlikte 'Milli Piyango sorgulama' ekranı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İlk defa bilet alanlar 'Milli Piyango bilet sorgulama nasıl yapılır?' sorusuna yanıt aradı. İşte 2020 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı...

80 milyon TL'lik büyük ikramiyenin talihlisini bulmasına saatler kala Milli Piyango yılbaşı 2020 çekiliş sonuçları yakından takip ediliyor. Milli piyango yılbaşı çekilişini canlı izlemek isteyenler tarafından 'Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi saat kaçta?' sorusu merak konusu oldu. Milli Piyango'da amorti numaralarının ve 2, 3, 4, 5 bilene ne kadar ikramiye verildiğini öğrenmek isteyenler telefondan Milli Piyango sorgulama ekranını araştırdı. İşte 2020 Milli Piyango bilet sorgulamayla ilgili detaylar...

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi canlı izle! Yılbaşı bileti sorgulama ekranı

MİLLİ PİYANGODAN YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce, 31 Aralık'taki 80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişlerinin 20.00-21.00 saatlerinde yapılacağı bildirildi. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2019 yılbaşı özel çekilişinin, idarenin Kızılay binası çekiliş salonunda saat 15.00'te başlayacağı ifade edildi.

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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce, 31 Aralık'taki 80 milyon liralık büyük ikramiyenin yapılacağı Milli Piyango yılbaşı çekilişini canlı izlemek için tıklayınız.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

2020 Milli piyango yılbaşı çekilişi içn nefesler tutuldu. Merakla beklenen 80 milyon TL'lik ikramiye için yılbaşı 2020 çekilişi 31 Aralık 2019 saat 15.00'de başlayacak. Halka açık gerçekleştirilecek çekilişte büyük yılbaşı ikramiyesi, 2 adet amorti akşam 20.00 ile 21.00 arasında çekilecek.

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MİLLİ PİYANGO'DA 2,3,4,5 BİLENE NE KADAR İKRAMİYE VERİLİYOR?

Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırmaktadır.

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MİLLİ PİYANGO SON 4 RAKAMINA NE KADAR İKRAMİYE VERİLİYOR?

Geçtiğimiz yıl son 4 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanıldı.

MİLLİ PİYANGO SON 3 RAKAMINA NE KADAR İKRAMİYE VERİLİYOR?

Geçtiğimiz yıl son 3 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanıldı.

MİLLİ PİYANGO SON RAKAMINA NE KADAR İKRAMİYE VERİLİYOR?

Geçtiğimiz yıl son 2 rakamına göre 140 TL ikramiye kazanıldı.

MİLLİ PİYANGO SON RAKAMINA NE KADAR İKRAMİYE VERİLİYOR?

Geçtiğimiz yıl son 1 rakamına göre 70 TL ikramiye kazanıldı.

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2020 AMORTİ NUMARALARI BELLİ OLDU MU?

2020 Milli Piyango çekilişinde amorti rakamları 20.00 - 21.00 arasında belirlenecek.