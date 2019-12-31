Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi hangi kanalda saat kaçta?

Türkiye'de milyonlar milli piyango çekilişini heyecanla bekliyor. 80 milyon TL'lik büyük ikramiye bu akşam sahibini bulacak. Çekiliş biter bitmez sonuçlar MPİ çekiliş sayfasında olacak. MPİ çekiliş sayfasına haberimizden ulaşabilirsiniz. Çekiliş saat 15.00'te başlayacak, amorti çekilişi ise 20.00-21.00 arasında yapılacak.

Milli piyango sonuçları sorgulama MPİ yılbaşı bileti sorgulama ekranı açılıyor. 2020 yılında büyük ikramiye 80 milyon oldu. Bu gece bir ya da birkaç kişi milyoner olacak. Milli piyango bileti sorgulaması için ilk çekiliş bugün saat 15.00'te başlayacak. Halka açık gerçekleştirilecek çekilişte büyük yılbaşı ikramiyesi, 2 adet amorti akşam 20.00 ile 21.00 arasında çekilecek. Milli Piyango sorgulama, Milli Piyango yılbaşı 2020 çekilişi sonuçları , Milli piyango yılbaşı çekilişi canlı izle, yapmak isteyen vatandaşlar gibi sorfulamaları yapan vatandaşlar bu soruların cevaplarına haberimizden ulaşabilirler. Peki Milli piyango çekilişi hangi kanalda yayınlanacak? Milli piyango ikramiyesiyle birlikte 2020 yılbaşı milli piyango çekilişinde kaç milyon dağıtılacak? Milli piyango yılbaşı çekiliş sonuçlarında en çok çıkan numaralar neler? Yılbaşı ikramiyesi en çok hangi illere çıktı? Tam, yarım veya çeyrek biletinde hangisi daha çok kazandırdı?

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

2020 Milli piyango yılbaşı çekilişi içn nefesler tutuldu. Merakla beklenen 80 milyon TL'lik ikramiye için yılbaşı 2020 çekilişi 31 Aralık 2019 saat 15.00'de başlayacak.



MİLLİ PİYANGO 2020 BİLET SORULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Halka açık gerçekleştirilecek çekilişte büyük yılbaşı ikramiyesi, 2 adet amorti akşam 20.00 ile 21.00 arasında çekilecek.

Milli piyango ikramiyesiyle birlikte 2020 yılbaşı milli piyango çekilişinde kaç milyon dağıtılacak?

31 Aralık Yılbaşı Çekilişi'nde en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

2020 Yılbaşı Özel Çekilişi, 80 milyonluk yılbaşı çekilişi için,

Çeyrek bilet: 20 TL,

Yarım Bilet: 40 TL,

Tam bilet: 80 TL olarak belirlendi.

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MİLLİ PİYANGO BİLETİ ALIRKEN DİKKAT EDİLECEK GEREKENLER NELERDİR?



Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir.

Biletin arkasında bayii satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir.

Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir.

Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı vardır.

Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır.

18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

MPİ MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARINDA EN ÇOK KAZANDIRAN BAYİİ HANGİSİ?

2018 Yılbaşı büyük ikramiyesi olan 70 milyon TL'lik ödülün sahibi hala ortaya çıkmazken biletin Ordu'da bir bayiden satıldığı belirlendi. Aynı bayi ise 4 kişiye de teselli ikramiyesi kazandırdı.

Yılbaşı bileti konusunda ise ün yapmış isimlerden birisi İstanbul Eminönü'nde bulunan Nimet Abla. Her sene yılbaşı öncesi metrelerce bilet kuyruğu oluşturarak bütün dikkatleri üzerine topluyor.

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde verilecek olan 80 milyon liraya neler alınır?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇULARINDA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR HANGİLERİ?

Milli Piyango çekilişlerinde her numaranın şansı eşittir. Şansınız varsa 1234567 veya 0000000 ile büyük ikramiye kazanabilirsiniz. Yılbaşı çekilişleri son yıllarda 10 milyon numara üzerinde yapılıyor. Son 10 yıl içinde kimi çekilişler 7 milyon numara üzerinden yapıldığı için bu çekilişlerde numaranın ilk rakamının 7, 8, 9 olması olasılığı yoktur. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerde en çok çıkan rakam 17 sefer ile 3 rakamı; en az çıkan rakamlar ise sıfır ve altı

SAHTE MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ANLAŞILIR?

Milli piyango biletlerinin kağıt dokusunda fligran bulunuyor ve gün ışığına tutulduğunda görülüyor. Kağıdın her tarafına homojen olarak dağılmış ve sadece mor ışık (ultraviyole) altında görülebilen, uzunluğu en az 3 milimetre olan, parlayan ve kesin çizgiler şeklinde mavi ve sarı renkli görünmez elyaf da yer alıyor.

Kompozisyon bölümünün üst ve alt bölümünde bulunan mini ''Milli Piyango'' yazısı, renkli fotokopi çekildiğinde dağılma özelliğine sahip. Biletin tarih ve bedelinin yazıldığı bölümdeki ince çizgiler fotokopi çekildiğinde dağılıyor ve netliğini kaybediyor.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARINDA EN ÇOK HANGİ BİLETE ÇIKTI?

2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 80 Milyon TL talihlisini beklerken vatandaşlar en çok hangi bilete ikramiye çıktığını Google'da aratıyor.

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