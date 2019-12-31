Yılbaşında amorti ne kadar? Ne zaman açıklanacak? 2020 amorti rakamları nedir?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi amorti rakamları ne? Amorti sorgulama? Yılbaşı bileti sorgulama erkanı... Amorti tutturanlar kaç lira alıyor. Milli Piyango amorti ne kadar, ne zaman açıklanacak? 80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 31 Aralık’ta 20.00-21.00 saatlerinde gerçekleştirilecek. Çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz sonuçları haberimizde bulabilirsiniz.

Şans oyunları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Büyük ikramiyenin verildiği yılbaşı özel çekilişi bu sene de yakından takip ediliyor. 31 Aralık 2019'da yapılan çekilişin ardından kazandıran numaralar belli olacak. Amorti ile ilgili merak edilenlere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

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AMORTİ NE KADAR? AMORTİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 31 Aralık'ta 20.00-21.00 saatlerinde yapılacak. Haberimiz içerisinden güncel açıklamaları takip edebilirsiniz.



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MİLLİ PİYANGO SON 2 RAKAMA NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?

Geçtiğimiz yıl son 2 rakamına göre 140 TL ikramiye kazanıldı.

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MİLLİ PİYANGO SON 1 RAKAMA NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?

Geçtiğimiz yıl son 1rakamına göre 70 TL ikramiye kazanıldı.

AMORTİ NEDİR?

Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır. Yani amorti çıkan biletiniz tam ise 70 lira, yarım ise 35 lira, çeyrek ise 17,5 lira ikramiye kazanmış olursunuz.

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