Bu meyveyi yiyen antibiyotik kullanmıyor

Havaların soğuması ile birlikte başta soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklar da kendini göstermeye başladı. Hastalıklara karşı antibiyotik kullanımından önce şifayı sebze ve meyvelerden de bulabilirsiniz.

Hastalıklara karşı en büyük silahımız bağışıklık sistemimiz. Bağışıklık sistemimizi en çok koruyan ve güçlendiren besinlerin başında da turna yemişi geliyor. Turna yemişi antioksidan açısından en zengin meyvelerdendir ve antioksidan oranı %95'tir. Dünyada "cranberry" olarak tanınır. Yapılan araştırmalar sonucunda bu meyvenin tüketiminin antibiyotik kullanımını azaltabileceğini ortaya konmuştur. Bağışıklık sistemini güçlendirerek, soğuk algınlığı ve gribe karşı koruma sağlar.