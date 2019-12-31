Çanakka'de, Saros Körfezi'nde zıpkınla dalış yapan banka güvenlik görevlisi Çetin Ege Doğan, 20 metre derine kadar inip öyle bir balık yakaladı ki görenler hayrete düştü. Doğan, balığı, yılbaşı akşamı iş arkadaşları ile birlikte yiyeceklerini söyledi. İşte o devasa balık...
Çetin Ege Doğan, geleneksel hale getirdiği her yılbaşı öncesi dalışında bu kez 20 metre derine kadar indi.
Çanakkale'de görenleri hayrete düşüren av! Metrelerce derinde yakaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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