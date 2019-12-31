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'de görenleri hayrete düşüren av! Metrelerce derinde yakaladı

Çanakkale'de görenleri hayrete düşüren av! Metrelerce derinde yakaladı

31.12.2019, 11:17 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019,12:29

Çanakka'de, 'nde zıpkınla dalış yapan banka güvenlik görevlisi , 20 metre derine kadar inip öyle bir balık yakaladı ki görenler hayrete düştü. Doğan, balığı, yılbaşı akşamı iş arkadaşları ile birlikte yiyeceklerini söyledi. İşte o devasa balık...

, geleneksel hale getirdiği her yılbaşı öncesi dalışında bu kez 20 metre derine kadar indi.

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