Kim, ne kadar ikramiye kazanacak? Milli Piyango 2, 3, 4, 5 bilene ne kadar veriyor?

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'ne saatler kala dağıtılacak ikramiyeler de merak konusu oldu. Milli Piyango biletlerinin tamamı tükenirken, milyonlarca vatandaş Milli Piyango sonuçlarını beklemeye başladı. 'Milli Piyango 2, 3, 4, 5 bilene ne kadar ikramiye veriliyor?' öğrenmek isteyenler Milli Piyango sorgulama ekranından yanıt aradı. İşte 2020 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi son 2, 3, 4, 5 rakamına verilecek ikramiye...

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'ne saatler kala dağıtılacak ikramiyeler de merak konusu oldu. Milli Piyango biletlerinin tamamı tükenirken, milyonlarca vatandaş Milli Piyango sonuçlarını beklemeye başladı. 'Milli Piyango 2, 3, 4, 5 bilene ne kadar ikramiye veriliyor?' öğrenmek isteyenler Milli Piyango sorgulama ekranından yanıt aradı. İşte 2020 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi son 2, 3, 4, 5 rakamına verilecek ikramiye...

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MİLLİ PİYANGO'DA 2,3,4,5 BİLENE NE KADAR İKRAMİYE VERİLİYOR?

Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırmaktadır.

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MİLLİ PİYANGO SON 4 RAKAMINA NE KADAR İKRAMİYE VERİLİYOR?

Geçtiğimiz yıl son 4 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanıldı.

MİLLİ PİYANGO SON 3 RAKAMINA NE KADAR İKRAMİYE VERİLİYOR?

Geçtiğimiz yıl son 3 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanıldı.

MİLLİ PİYANGO SON RAKAMINA NE KADAR İKRAMİYE VERİLİYOR?

Geçtiğimiz yıl son 2 rakamına göre 140 TL ikramiye kazanıldı.

MİLLİ PİYANGO SON RAKAMINA NE KADAR İKRAMİYE VERİLİYOR?

Geçtiğimiz yıl son 1 rakamına göre 70 TL ikramiye kazanıldı.

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2020 AMORTİ NUMARALARI BELLİ OLDU MU?

2020 Milli Piyango çekilişinde amorti rakamları 20.00 - 21.00 arasında belirlenecek.

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AMORTİ NEDİR? AMORTİ NE KADAR VERİYOR?

Amorti Milli Piyango biletinin son rakamı olarak bilinir. Amorti için 2 tane rakam çekilir. Çekilen rakamlardan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti ikramiyesi kazanmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

SON 10 YILDA ÇIKAN AMORTİ NUMARALARI

2019: 4 9

2018: 4 6

2017: 0 5

2016: 2, 8

2015: 2, 6

2014: 0, 8

2013: 4, 5

2012: 3, 9

2011: 2, 8

2010: 1, 7

2009: 2, 8