BİR zamanlar Beyazıt Öztürk ile aşk yaşadığına dair hakkında haberler çıkan şarkıcı Ayla Çelik, katıldığı bir programda çok konuşulacak sözlere imza attı.
BİR zamanlar Beyazıt Öztürk ile aşk yaşadığına dair hakkında haberler çıkan şarkıcı Ayla Çelik, katıldığı bir programda çok konuşulacak sözlere imza attı. 'Şiki Şiki Baba' adlı şarkıyı Beyaz'la birlikte tekrar yorumlayan Çelik, "Beyaz kendisi için albüm yapmayacak mı?" sorusuna şu cevabı verdi: Vallahi benden habersiz Beyaz hiçbir şey yapamaz. Albüm olacaksa beraber hazırlarız. Ama vakti yok ki...
Ayla Çelik: Beyaz benden habersiz hiçbir şey yapamaz! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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