YÖKDİL kılavuzu yayınlandı! YÖKDİL başvuru tarihi nedir? ÖSYM başvuru tarihi...

YÖKDİL sınavına katılacak olanlar merakla YÖKDİL başvuru kılavuzunu araştırıyor. ÖSYM YÖKDİL başvuru kılavuzunu yayınladı mı? YÖKDİL başvuru tarihleri nedir? YÖKDİL sınavı ne zaman? İşte YÖKDİL sınavı ile ilgili merak edilenler...

YÖKDİL sınav başvurusu için kısa bir süre kala sınava katılacak olan YÖKDİL başvuru kılavuzu yayınladı mı? YÖKDİL sınavı ne zaman? YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır? sorularını araştırıyor. İşte ÖSYM YÖKDİL sınavı ile ilgili merak edilenler...

YÖKDİL BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

YÖKDİL sınav başvuruları 8-16 Ocak 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden aday işlemleri sayfasına giriş yaparak gerçekleştirebilebilecek. Sınav ücreti ise 130,00 TL olarak belirlendi.

1 Mart 2020 tarihinde gerçekleşecek olan sınavın sonuç açıklama tarihi ise 26 Mart 2020 olarak belirlendi.

YÖKDİL BAŞVURU İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Bu konuda adayların izleyeceği yol aşağıda açıklanmıştır:

a) Kılavuz ve Aday Başvuru Formunun edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. b) Başvuruların nasıl yapılacağının belirlenmesi:

* Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar; başvurularını diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır. *Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar; başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

* Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır. Başvuru merkezleri bilgisi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.

c) Aday Başvuru Formunun doldurulması: Adaylar bu kılavuzun 2.3. maddesini dikkatlice okuduktan sonra Aday Başvuru Formunu dolduracaklardır.

ADAYLARIN İNTERNET ORTAMINDA YAPABİLECEKLERİ İŞLEMLER

Adaylar; kılavuz bilgilerine, sınavlar ve başvurular ile ilgili duyurulara ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişeceklerdir. Ayrıca başvuru işlemini tamamladıktan sonra, https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleriyle giriş yapabileceklerdir. Yukarıda belirtilen internet adresinde adayların yapabileceği başlıca işlemler şunlardır:

a) Bireysel başvuru hakkı olan adaylar için internet aracılığıyla bireysel başvuru yapma

b) Başvuru işlemi sonrasında başvuru kayıt bilgilerini görme

c) ÖSYM'nin belirleyeceği tarihlerde, sınava ilişkin bilgiler ile kimlik ve iletişim bilgilerini değiştirme

d) Varsa engel durumu bilgilerini görme/inceleme e) Sınava Giriş Belgesi edinme f) Cevap kâğıdını görüntüleme g) Sınav sonuç bilgilerini öğrenme h) Evrak referans numarası alma ve şifresini değiştirme

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YÖKDİL SINAVI NEDİR?

YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir.

YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.