Berfin Özek olayı nedir? Berfin Özek'e ne oldu?

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Berfin Özek'in yüzüne eski erkek arkadaşı tarafından asit benzeri bir sıvı atılmıştı ve bu olay Berfin'in sağ gözünü kaybetmesine neden olmuştu. Bu saldırı sonucu Berfin'in eski erkek arkadaşı eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik'e verilen ceza ise isyan ettirdi.

Bir kadına şiddet olayı da geçtiğimiz sene Hatay'da yaşanmıştı. İskenderun'da yaşayan Berfin'in dershane çıkışı evine giderken yolu eski erkek arkadaşı tarafından kesilmiş ve saldırıya uğramıştı. Berfin'in bu saldırıda yüzüne asit benzeri bir sıvı atılmış ve genç kız sağ gözünü kaybetmişti. Yaşanan bu olay sonrası saldırganın cezası geçtiğimiz gün belli oldu. Verilen ceza büyük tepkilere neden oldu.

BERFİN OLAYI NEDİR?

İskenderun'un Buluttepe Mahallesi 390 Sokak'ta 15 Ocak'ta, dershaneden çıkıp evine giden Berfin Özek'in yolu, eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik tarafından kesildi. Çeltik, Berfin Özek'in yüzüne asit benzeri sıvı atıp, kaçtı.





Berfin, çağırılan sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yüzünde yanıklar oluşan Berfin Özek, Yanık Ünitesi'nde tedaviye alındı. Berfin, gördüğü uzun tedavinin ardından taburcu oldu, ancak yüzünde ağır yanık izleri kaldı. Bodrum'da tedaviye alınan Özek, sağ gözünü kaybetti, geçirdiği ameliyat ile göz kapakları ve dudağı yeniden yapıldı.

SALDIRGAN NE KADAR CEZA ALDI?

Saldırının ardından tutuklanan Casim Ozan Çeltik hakkında, yargılandığı İskenderun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, iddianameyi 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla hazırlayan savcı, yeni mütalaasında 'öldürme kastının olmadığına' dair hukuki değerlendirme yaptı. Çeltik'in 'kasten yaralama' suçundan ceza alması talep edildi.



İskenderun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, mahkeme heyeti tutuklu sanık Casim Ozan Çeltik'i 'kasten yaralama' suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Berfin Özek'in avukatları da karara itiraz edeceklerini söyledi.

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