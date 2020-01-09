Evrim’i boşandım diye kandırmış

İntihar eden Evrim Durakcı’nın en yakın arkadaşı konuştu: Evrim kandırıldı. Ümit Tanyüksel ‘boşandım’ demişti ancak bu boşanma kağıt üstündeymiş. Ayrılmak isteyen Evrim’di...

FATİH ŞENDİL İzmirli iş adamı ve ünlü yelkenci Ümit Tanyüksel'in sevgilisi Evrim Durakcı'nın, kendini asarak yaşamına son vermesi ile ilgili iddiaların sonu gelmiyor. Genç kızın intiharını kameradan gören Tanyüksel'in ifadesine genç kızın ailesinden ve arkadaşlarından tepki geldi.