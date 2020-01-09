İntihar eden Evrim Durakcı’nın en yakın arkadaşı konuştu: Evrim kandırıldı. Ümit Tanyüksel ‘boşandım’ demişti ancak bu boşanma kağıt üstündeymiş. Ayrılmak isteyen Evrim’di...
FATİH ŞENDİL
İzmirli iş adamı ve ünlü yelkenci Ümit Tanyüksel'in sevgilisi Evrim Durakcı'nın, kendini asarak yaşamına son vermesi ile ilgili iddiaların sonu gelmiyor. Genç kızın intiharını kameradan gören Tanyüksel'in ifadesine genç kızın ailesinden ve arkadaşlarından tepki geldi.
Evrim’i boşandım diye kandırmış haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.