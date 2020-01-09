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’i boşandım diye kandırmış

Evrim’i boşandım diye kandırmış
Giriş Tarihi: 9.1.2020

eden Durakcı’nın en yakın arkadaşı konuştu: Evrim kandırıldı. ‘boşandım’ demişti ancak bu boşanma kağıt üstündeymiş. Ayrılmak isteyen Evrim’di...

FATİH ŞENDİL

İzmirli ve ünlü yelkenci Tanyüksel'in sevgilisi Durakcı'nın, kendini asarak yaşamına son vermesi ile ilgili iddiaların sonu gelmiyor. Genç kızın intiharını kameradan gören Tanyüksel'in ifadesine genç kızın ailesinden ve arkadaşlarından tepki geldi.

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