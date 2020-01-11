Kemalpaşa’da üniversite tartışması sürüyor

CHP’li Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı ve Demokrasi Üniversitesi Rektörü Bedriye Tunçsiper arasında yaşanan randevu krizinin ardından açıklama yapan AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Mehmet Ali Demirtaş, “Kemalpaşa’ya üniversitenin gelmesi için gereken neyse yapacağız” dedi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, İzmir Demokrasi Üniversitesi tarafından üniversite kurulması süreci adeta arap saçına döndü. CHP'li Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı yayın organlarına kentte açılması planlanan Meslek Yüksekokulları (MYO) için Demokrasi Üniversitesi Rektörü Bedriye Tunçsiper'den randevu talep ettiğini ama geri dönüş olmadığını açıklarken, Rektör Tunçsiper ise yılı kapatmalarından kaynaklı yoğun bir tempo içerisinde olduklarını ve üniversite kurulması konusunun daha uzun vakitlerde konuşulması gerektiğini ifade etti. Konu hakkında açıklama yapan AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Mehmet Ali Demirtaş ise Belediye Başkanı Karakayalı'ya tepki gösterdi: "Sayın Karakayalı, açıklaması ile Kemalpaşa'ya üniversitenin gelmesini istemediğini alenen beyan etmiş oldu. Ama Kemalpaşa'ya Demokrasi Üniversitesi'nin gelmesi için gereken neyse yapacağız."

SÖZLER TUTULMADI

İzmir'in Kemalpaşa ilçesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi tarafından kurulması planlanan üniversite tartışmalarının odağında olmaya devam etti. Daha önce üniversiteye söz verilen 4 yerin tahsisinin iptal edilmesiyle yaşanan sorunlar, görüşme krizi ile daha da yukarılara taşındı. Belediye Başkanı Karakayalı, kentte açılması planlanan Meslek Yüksekokulu (MYO) için Rektör Tunçsiper'den randevu talep ettiğini ama geri dönüş olmadığını

söyledi. Rektör Tunçsiper ise çok yoğun bir tempo içinde olduğunu, üniversite kurulması konusunun üzerinde sakin çalışılması gereken bir konu olduğunu ve randevu sorununun çözüleceğini belirtti.



AÇIKLAMAYA TEPKİ GELDİ

AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Mehmet Ali Demirtaş, "Belediye Başkanı ne yazık ki sözünü yerine getirmedi. Ulucak eski belediye hizmet binasını üniversiteye vereceğini söyleyen başkan bunları yerine getirmeyip, rektörden de randevu talep etti. Tıpkı seçim öncesi verdiğin sözleri tutmadığın gibi Demokrasi Üniversitesi Rektörü'ne verdiğin sözleri de tutmadın. Hangi yüzle rektörden randevu talep ediyorsun" diye konuştu.



MERT ALPDÜNDAR